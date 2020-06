Figc, un minuto di silenzio su tutti i campi per le vittime del Covid-19

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le vittime decedute a causa del Covid-19.

Figc, prima di Juventus-Milan ci sarà un minuto di raccoglimento

Stasera il pallone ritornerà a rotolare sul campo. Si ricomincia con la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Juventus-Milan. Non ci sarà il pubblico allo Stadium. In occasione della ripresa di tutte le gare, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di silenzio, in memoria di tutte le vittime che sono morte a causa del Coronavirus.

Al termine del minuto di raccoglimento le due squadre rivolgeranno un applauso a tre professionisti del SNN (Servizio Sanitario Nazionale) che saranno presenti sul terreno di gioco insieme ai calciatori.

Figc, minuto di silenzio anche in Serie A, B e C

Non solo per le partite di Coppa Italia. Infatti la Figc ha esteso il minuto di silenzio anche nel campionato di Serie A, di Serie B e per la finale di Coppa Italia di Serie C e delle gare dei play-off e dei play-out sempre in Serie C. La Figc ha scritto in una nota: “In occasione della ripresa di tutte le competizioni calcistiche, verrà effettuato, su tutti i terreni di gioco, un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime della pandemia di Covid-19“.