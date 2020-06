E’ da poco arrivata l’ufficialità: la Juventus rimborserà i biglietti, ai tifosi, della partita di Coppa Italia di questa sera allo Stadium.

Coppa Italia, Juve-Milan biglietti rimborsati ai tifosi

Sul sito dei bianconeri è apparsa questa nota per quanto riguarda il rimborso dei biglietti della partita di questa sera: “La Juventus F.C. ha deciso di rimborsare il prezzo del ticket singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita di Coppa Italia, Juventus-Milan, inizialmente programmata per il 4 marzo e poi posticipata al 12 giugno, a porte chiuse su ordine delle autorità“.

Una buona notizia per i tifosi che avevano acquistato i tagliandi prima dell’inizio della pandemia. Purtroppo potranno gustarsi la partita solo in casa, comodamente seduti sul loro divano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Milan

Juve-Milan, rimborso ai tifosi solo per questa partita

La Juventus F.C ci tiene, inoltre, a far sapere che: “Il rimborso prevede il riaccredito del prezzo del biglietto, infatti sono escluse eventuali commissioni di servizio e/o oneri aggiuntivi applicati dal fornitore del servizio di biglietteria. Questo rimborso riguarda, esclusivamente, l’acquisto da parte dei tifosi di singoli ticket per la partita Juventus-Milan di Coppa Italia, acquistati tramite i canali ufficiali della società. Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti che riguardano più gare e gli acquisti di singoli tagliandi di altre partite (esempio, il match degli ottavi di ritorno di Champions League Juventus- Olympique Lyon)“.