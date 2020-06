Calciomercato Napoli: Szoboszlai o Ferran Torres

Calciomercato Napoli: Szoboszlai e Ferran Torres, è testa a testa

Il Napoli fa sul serio, pronto il colpo di calciomercato. Gli azzurri sono pronti ad intervenire sul mercato sulla corsia di destra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono due i profili seguiti con attenzione dalla società.

Il primo è Dominik Szoboszlai: quasi 20enne calciatore del Salisburgo, il Napoli l’ha seguito anche da vicino, avendo avuto l’opportunità di giocarci contro. Il secondo è Ferran Torres: già 20enne ala destra del Valencia, club nel quale è diventato un valore aggiunto. I millennials piacciono tanto a Giuntoli, che pensa a un mercato in cui mescolare talento futuro. Il primo piace tanto al Milan, mentre il secondo alla Juventus.

Ultime Napoli: la caccia di Giuntoli

Il Napoli cerca un esterno offensivo di destra, un erede di Callejon, anche se non ha chiuso la porta la rinnovo del 33enne esterno ex Real Madrid.

Lo spagnolo andrà in scadenza il 30 giugno, però il Napoli ed il calciatore hanno già avuto modo di parlare, per continuare in questa «coda» stagionale scatenata dall’emergenza virus. Il Siviglia e il Valencia, che si sono fatte avanti, sembravano stuzzicare il calciatore per il ritorno in patria. Ma De Laurentiis, offrendo un rinnovo alla stessa cifra, ha provato a cambiare le carte in tavola.