Ultime Napoli, De Laurentiis incontra Meret a Castel Volturno

Calciomercato Napoli Meret De Laurentiis futuro Rinnovo | Alex Meret, giovane portiere del Napoli, è arrivato nel 2018 pronto per fare il grande salto e affermarsi come uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Il calciatore ha avuto una crescita graduale a Napoli fino ad essere considerato uno dei punti fermi dell’attuale stagione in corso sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Poi però da dicembre tutto è cambiato. L’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso ha cambiato tutto per quanto riguarda la titolarità del ruolo del portiere a Napoli. Prima l’alternanza con Ospina e poi il definitivo declassamento in panchina ai danni del colombiano che è diventato il titolare nella gestione Gattuso. Il portiere però non vuole essere tappato le ali nel suolo momento migliore e di consacrazione, per questo i migliori club tra cui Inter e Milan hanno fatto dei sondaggi per un suo eventuale acquisto. Il presidente Aurelio De Laurentiis però non ci sta e vuole tenere ancora a lungo il numero uno che ha un contratto con scadenza nel 2023.

Calciomercato Napoli: faccia a faccia Meret-De Laurentiis, futuro deciso

De Laurentiis è pronto a blindare il portiere classe 1997 che vuole giocarsi tutte le sue carte in vista sia degli Europei del prossimo anno che dei Mondiali Qatar 2022. Secondo quanto riportato dall’emittente napoletana Radio Marte, infatti, c’è stato un faccia a faccia tra De Laurentiis e Alex Meret negli scorsi giorni al centro sportivo di Castel Volturno. Il patron del Napoli ha spiegato di voler puntare su di lui a lungo termine. Il portiere sembra dunque convinto dal proprio presidente e potrebbe decidere di restare ancora a lungo in azzurro.