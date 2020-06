Calciomercato Napoli, il Psg molla Koulibaly. E’ corsa a due per il difensore

Il Psg si tira indietro per la corsa al roccioso difensore franco-senegalese. La richiesta del Napoli è troppo alta per il club parigino.

Calciomercato Napoli, per Kalidou niente Psg

Niente ritorno in Francia per Kalidou Koulibaly. Infatti il Psg, squadra interessata al giocatore, non ha intenzione di avviare trattative per acquistare il numero 26 del Napoli. Motivo? Troppo alta la richiesta del patron De Laurentiis (si parla di quasi 100 milioni di euro). Cifra che, in questo momento, nemmeno un club blasonato e ricco come quello francese può permettersi di spendere. Le richieste per Koulibaly di certo non mancano: sulle sue tracce ci sono sempre il Liverpool (che cerca un centrale da affiancare a Virgil Van Dijk, così da formare una delle coppie centrali più forti al mondo) ed il Manchester United.

Per quanto riguarda la società francese si pensa al dopo Thiago Silva: il difensore brasiliano, infatti, andrà in scadenza di contratto tra poche settimane e non rinnoverà. Dalla Francia vorrebbero iniziare un nuovo ciclo con due giocatori già in rosa: ovvero Marquinhos e Kimpembe.

Futuro in Premier League per Koulibaly?

Kalidou Koulibaly non è più incedibile. Voci lo vogliono lontano da Napoli e l’Inghilterra sembra la destinazione più probabile. Intanto è pronto a scendere in campo nel match di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter al San Paolo, dove intende riscattare il brutto esordio, contro il Parma in campionato, della prima di Gattuso sulla panchina del Napoli.