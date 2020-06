Calciomercato Milan Theo Hernandez | Il futuro del Milan comincia questa sera. I rossoneri affronteranno la Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa Italia che potrebbe aprire le porte dell’Europa. Attraverso il campionato è più complicato per i rossoneri qualificarsi alla prossima edizione dell’Europa League, dovendo lottare con Parma, Hellas Verona, Napoli e Roma. La mancata partecipazione potrebbe portare all’addio di alcuni nomi pregiati, tra cui Donnarumma e Ibrahimovic. Nei giorni scorsi si è parlato anche dell’interesse del PSG per Theo Hernandez, uno dei migliori nella stagione rossonera.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez vuole restare

Leonardo segue da molto vicino le vicissitudini del terzino francese classe ’97 e vorrebbe portarlo in patria. Il Milan lo ha acquistato l’anno scorso per 20 milioni di euro e, ad oggi, ne vale almeno il doppio. Ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di privarsi della sorpresa della stagione e anche di fronte ad offerte irrinunciabili, vorrebbero trattenerlo. Nello scenario che si presenta, c’è da considerare anche la volontà del calciatore. Stando a quanto riferisce calciomercato.it, la dirigenza rossonera può tirare un sospiro di sollievo perché Theo ha intenzione di restare a Milanello.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Morata è il nome per l’attacco: offerta monstre

Milan, Hernandez ha le idee chiare

Pare, infatti, che il terzino ex Real Madrid e Atletico Madrid, voglia continuare la crescita con la maglia del Milan, ora che ha trovato l’ambiente perfetto per mettersi in mostra. Anzi intenderebbe controproducente lasciare i rossoneri e la Serie A dopo una sola stagione e dopo aver trovato una certa continuità che potrebbe tornare a mancare una volta fatto il salto definitivo in una big. Milan e Theo Hernandez, viaggiano sugli stessi binari e continueranno a farlo a lungo.