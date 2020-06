Ultime Milan, vicino il colpo Kouassi?

Calcio mercato Milan Kouassi PSG ultime | Il Milan sta lavorando nei minimi dettagli in vista della prossima stagione e per il futuro. Il club rossonero ha voglia di ripartire, dopo troppe stagioni deludenti, con un progetto giovane. Il club molto probabilmente affiderà il prossimo Milan a Ralf Rangnick, ex allenatore che ha fatto grandi cose alla guida di Lipsia e Schalke 04. Tra i tanti calciatori nel mirino c’è Tangui Kouassi, giovanissimo difensore del Paris Saint-Germain. Il classe 2002 francese è considerato il nuovo Kalidou Koulibaly e il Milan ha voglia di chiudere il grande colpo. Il calciatore è in scadenza di contratto con il PSG il 30 giugno e dunque sarà poi svincolato. Per questo il Milan vuole provarci per acquistare il calciatore a parametro zero e puntare su di lui per il futuro. Intanto, è stata presentata l’offerta dei rossoneri al calciatore e il suo agente, ma il club francese conta di rinnovare il contratto del proprio gioiellino.

Calciomercato Milan: maxi offerta per Kouassi, il PSG sicuro del rinnovo

Tanguy Kouassi a 18 anni non ha ancora firmato il suo contratto da professionista con il Paris Saint Germain. L’attuale contratto è in scadenza a fine di questo mese. Per questo il Milan prova ad acquistarlo. Secondo le ultime notizie il club rossonero ha già presentato l’offerta al calciatore. Pare sia un’offerta molto importante proprio per convincere il giovane calciatore ad accettare ed eventualmente rifiutare il rinnovo con il PSG. Il club parigino conta però di chiudere e trovare l’accordo per il prolungamento con il giocatore.