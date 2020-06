Calciomercato Milan: Ibrahimoivc, ma resta in Italia

Milan, Zlatan Ibrahimovic lascerà i rossoneri. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante dirà addio a Milano al termine della stagione ma il calciomercato potrebbe riservare una sorpresa.

Calciomercato Milan: Ibrahimoivc, ci sono tre offerte

L’attaccante svedese non sarà riconfermato da Gazidis e firmerà a parametro zero per un’altra squadra di Serie A.

Fino ad oggi non gli è mai stata sottoposto l’offerta di rinnovo. In realtà Ralf Rangnick non avrebbe posto veti sulla sua permanenza. Ma, ad oggi, 12 giugno, è davvero difficile pensare che Zlatan Ibrahimovic possa indossare ancora la maglia rossonera.

Anche l’incontro con Gazidis ha confermato le frizioni tra i due. In effetti Ibra è stato praticamente tagliato fuori dopo l’addio di Boban, l’uomo che più di tutti lo aveva convinto a tornare.

A complicare i suoi piani di permanenza poi, si sono messe anche la posizione traballante di Pioli (con cui lo svedese ha subito legato), e l’addio probabile di Maldini.

Dopo la discussione avuta con Gazidis mercoledì, la seconda con l’ad dopo quella del 6 marzo scorso (alla vigilia del licenziamento del dirigente croato), è davvero difficile penare ad un colpo di scena.

Mercato Milan: Ibrahimovic resta in Italia

Tuttavia è molto probabile che il Milan Ibra se lo ritrovi da avversario. Il calciatore, tra le varie opzioni, potrebbe decidere di tornare all’Hammarby.

Tuttavia su di lui ci sono anche Napoli, Bologna e lo stesso Monza di Berlusconi e Galliani.