Calciomercato Milan: Perin per il dopo Donnarumma

Calcio Mercato Milan Donnarumma rinnovo PSG Juve | Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha un futuro ancora in bilico. Il giovane portiere e bandiera del club rossonero dovrà presto decidere quale sarà il proprio futuro. Probabilmente la decisione arriverà a fine stagione, ma tutto si potrà svelare anche prima. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Milan e ora lui e il suo agente Mino Raiola dovranno incontrare il club per capire se ci saranno i presupposti di un prolungamento e adeguamento di contratto. Intanto, i rossoneri già si stanno muovendo per trovare il possibile sostituto. Ora il portiere è il Milan si trovano ad un bivio: o arriva il rinnovo o ci sarà la cessione, difficile invece pensare che Donnarumma resti fino al 2021 per poi andare via a costo zero.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Perin per sostituire Donnarumma

Calciomercato Milan: Donnarumma non rinnova, PSG o Juve

Intanto, come riportato in queste ultime ore da Sky Sport, Gigio Donnarumma e il Milan si incontreranno nelle prossime settimane. Il club accoglierà in sede il suo agente e il calciatore per decidere il futuro e mettere sul piatto l’offerta di rinnovo. Intanto, PSG e Juventus restano vigili in merito alla questione del giovane portiere italiano. I due club restano i favoriti per un suo possibile acquisto in caso di mancato rinnovo a fine stagione. Resta da capire quale sarà poi la valutazione del Milan del calciatore con scadenza 2021.