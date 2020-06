Calciomercato Milan, Donnarumma può partire: ritorna di moda Perin

Calciomercato Milan: Perin per il dopo Donnarumma

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre sta cercando di gestire al meglio diverse situazione, soprattutto relative a cessioni e rinnovi. L’obiettivo principale del Milan è quello di blindare qualche gioiello, uno su tutti Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è sicuramente uno degli elementi con più valore nel club, e riuscire a confermare la sua permanenza sarebbe un’impresa non da poco.

Chiaramente si tratta di una trattativa difficile, anche perchè ad oggi pare non sia stato trovato per niente l’accordo relativo ad un rinnovo di contratto. I dubbi sono tantissimi, e i tempi prolungati hanno costretto la squadra di Milano a pensare a qualche sostituto di livello, magari che abbia già diversa esperienza nella massima serie italiana. Stando a quanto riportato da Repubblica, pare che nelle ultime ore sia ritornato di moda il nome di Perin, attuale estremo difensore del Genoa.

Notizie Milan: Donnarumma non rinnova?

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scoprire, ma ad oggi sembra davvero un’impresa riuscire a trattenerlo. Raiola non è convinto del progetto, e per di più l’accordo economico è molto lontano da un’eventuale fumata bianca. Per ora si pensa alla partenza certa, con la speranza che però continua ad esserci.