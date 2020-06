Calciomercato Milan: contratto da 10 milioni per Morata

Mercato Milan: Morata firma a 10 milioni?

Ultime Milan, pronto un contratto da 10 milioni a stagione per Alvaro Morata. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a fare sul serio per l’ex Juventus.

Il problema, ad oggi, è costo dello stipendio del calciatore. Morata, infatti, quando nel gennaio 2019 è passato in prestito (per 18 mesi) con diritto di riscatto al club di Madrid, ha firmato un contratto dal valore di 10.5 milioni di euro. Uno stipendio alto per gli standard nerazzurri, ma non lontano dai migliori calciatori della rosa di Antonio Conte. Oltre ai calciatori, con Lukaku e Eriksen sui 7 milioni, l’allenatore resta il più pagato con i suoi 12 milioni d’ingaggio fra parte fissa e bonus.

Coem detto a Milano sono due i più pagati: Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Contratti entrambi complessi, che partono da basi differenti, ma che con i bonus possono raggiungere entrambi circa 10 milioni. Lukaku, per esempio, per la prima annata nerazzurra ha firmato per 6 milioni di base più 1.5 di bonus facili da raggiunge e altri premi. La prossima annata salirà a 7.5 per arrivare poi ad 8.5.

Eriksen, arrivato a gennaio, ha percepito per questa prima metà di stagione nerazzurra circa 4 milioni, il prossimo anno saranno 7.5 e così via. Basterà questo super contratto per convincere Morata? Chissà, di sicuro sarà importante la posizione dell’attaccante.

Mercato Inter: la posizione dell’Atletico Madrid

L’Atletico lo riscatterà in estate per 55 milioni dal Chelsea (45 dopo quelli già sborsati per averlo in prestito). Il problema è che l’Atletico è in pole position per Cavani ed ha in rosa un certo Joao Felix. Per questo la cessione non appare impossibile.