Calciomercato Lazio Florentino | L’ottima stagione sin qui disputata dalla Lazio, porterà quasi certamente i biancocelesti a disputare la prossima edizione della Champions League. Il calciomercato della squadra di Lotito potrebbe infiammarsi da un giorno all’altro, sia in entrata che, soprattutto in uscita. C’è il forte pressing delle big su Milinkovic-Savic e Immobile, due tra i più importanti fautori dell’ottimo percorso della Lazio. Ma ci saranno anche interessanti colpi nuovi per Simone Inzaghi.

Calciomercato Lazio, piace Florentino: la richiesta del Benfica

Igli Tare inizia a guardarsi intorno per il futuro della Lazio. C’è il serio rischio di perdere Sergej Milinkovic-Savic ma non si vuole ridurre la forza del centrocampo. Ecco perché, secondo quanto riferisce Radiosei, il ds biancoceleste sta pensando di fiondarsi su Luis Florentino. Il giovanissimo centrocampista del Benfica è seguito da tempo dalla Lazio che però ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Nelle ultime settimane anche il Milan e altri club europei hanno chiesto informazioni al Benfica che, al di fuori della clausola, chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro per cederlo.

Lazio, l’alternativa al portoghese è Dendoncker

Per la Lazio, ora, non sarà semplice puntare sul ventenne portoghese e restano vive altre soluzioni. Igli Tare sta lavorando soprattutto su Leander Dendoncker, centrocampista del Wolverhampton, valutato 25 milioni dal club inglese.