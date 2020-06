Calciomercato Lazio, Immobile al Manchester United: i Red Devils

Calciomercato Lazio, addio Immobile? Il Manchester United fa sul serio

Calciomercato Lazio – Immobile | E’ tra i nomi più caldi del mercato che verrà, quello di Ciro Immobile, centravanti della Lazio in corsa per quella che è la scarpa d’oro della stagione 2020. Ha acceso su di sé ogni riflettore per la cavalcata compiuta con la Lazio di Inzaghi e interrotta solo dallo stop dovuto alla pandemia. Ci sono diversi club interessati, oltre al Napoli che vorrebbe riportarlo all’ombra del Vesuvio. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, sarebbe venuto fuori l’interesse dalla Premier League.

Ultime Lazio, Immobile in Premier League: pronta l’offerta del Manchester United

Come rivelato dal portale, ci sarebbe un forte interesse dal Manchester United. Il club dei Red Devils vorrebbe rientrare in Champions League nel prossimo anno e sarebbe quella la cosa che più affascina Ciro Immobile. Chiaro che, con l’ottima annata vissuta in biancoceleste, la massima competizione europea per club, potrebbe giocarla anche in Capitale. Ci sarà da capire però quali saranno le intenzioni del club laziale e di Lotito stesso. Non molto tempo fa, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è stato molto chiaro: “Immobile è la Lazio, la Lazio è Immobile”. Difficile ipotizzare un futuro lontano da Roma per lui, ma conteranno ovviamente le volontà dello stesso attaccante di origini campane.