Calciomercato Juventus, Jorginho più vicino: il Chelsea lo mette nella lista cedibili

Calciomercato Juventus: i Blues disposti a cedere Jorginho

Calcio Mercato Juventus Jorginho | La Juventus continua il suo calciomercato, e pensa soprattutto a come rinforzare il reparto di centrocampo. La stagione finirà con questa attuale rosa, ma la sensazione è che almeno 2-3 partiranno in quella zona di campo. Pjanic partirà quasi sicuramente, mentre Rabiot è a serio rischio: ecco perchè la Vecchia Signora dovrà prendere qualcuno che possa sostituire almeno il bosniaco. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione di tutti, ovvero Jorginho.

Il centrocampista ex Napoli è uno dei vecchi pupilli di Sarri, e portarlo a Torino sarebbe senza dubbio prolifico anche in quanto ad esperienza in Serie A. Si tratta di un affare non facile, ma che nelle ultime ore avrebbe preso una piega ben diversa da quella degli ultimi giorni: stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, pare che il Chelsea abbia messo il suo giocatore nella lista dei cedibili. Un’occasione rara ed intrigante per la Juventus, che continua a rimanere alla finestra.

Jorginho-Juventus: si studia la strategia

Jorginho è un obiettivo concreto per la Juventus, ma per convincere il Chelsea ci sarà il bisogno di una giusta offerta. Per ora i bianconeri pensano ad una contropartita tecnica, e negli ultimi giorni si è fatto il nome di Douglas Costa. Il brasiliano sarebbe un profilo gradito dalla dirigenza londinese.