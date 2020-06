Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del calciatore brasiliano, obiettivo della Juve.

Calciomercato Juve, Setien: “Ho parlato con Arthur”

Durante la conferenza stampa telematica (la prima nella storia del club catalano) l’allenatore dei blaugrana ha parlato di uno degli obiettivi di mercato della Juventus, il centrocampista, ex Gremio, Arthur: “Il calciatore sta bene. Si sta allenando ed è concentrato esclusivamente sul Barcellona. Di recenti ha avuto problemi alla caviglia, ma fortunatamente lo ha risolto, questo periodo di pausa non poteva che fargli bene.

Continua ad allenarsi insieme al resto dei compagni, da questo si vede che è un grande professionista. Il suo futuro? Ho parlato con il calciatore, ma non mi sono soffermato troppo. Ho bisogno anche del suo aiuto per ripartire perché. affronteremo tantissime partite in pochi giorni. Per il momento non voglio fare speculazioni“.

Setien su Pjanic: “Mercato? Non è il momento di parlarne”

Il Barcellona continua a fare pressing su Miralem Pjanic. Anche se il tecnico Setien ha dribblato alle domande che i giornalisti gli hanno fatto: “Il calcio è cambiato. Questa pandemia ha completamente rivoluzionato il calcio e sicuramente influenzerà, non poco, anche il calciomercato. Pjanic? Non è il momento di parlarne anche perché il mercato è ancora molto lontano, preferisco concentrarmi sul presente e sulla mia squadra“.