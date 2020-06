Calciomercato Inter, Nainggolan richiesto dal Torino: ci sono due contropartite

Calciomercato Inter: ecco l’offerta granata per Nainggolan

Calcio Mercato Inter Nainggolan | Il mercato dell’Inter continua a ritmi altissimi, e questo non solo per quanto riguarda i futuri innesti richiesti da Conte, ma anche per quelli che potrebbero lasciare la rosa. Negli ultimi giorni si sta parlando tantissimo di Radja Nainggolan, che a fine esperienza con il Cagliari tornerà alla corte del tecnico ex Juventus. Ma siamo sicuri che resterà? Ad oggi pare di si, ma attenzione a quello che potrà dire il mercato, con un Torino che sembra molto interessato alla questione. Cairo vorrebbe il Ninja ai granata, e per strapparlo all’Inter servirà un’offerta molto alta.

Sicuramente si parlerà in termini di contropartite, e proprio su questa questione sembrano esserci tantissime novità: stando a quanto riportato da Tuttosport, pare infatti che il Torino sia disposto a mettere sul piatto i cartellini di Izzo e Nkoulou per convincere i nerazzurri a cedere Nainggolan. L’affare avrebbe la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro. Ingaggio? Pagato per più della metà dall’Inter.

News Inter: Conte tratterrà Nainggolan?

Il futuro di Nainggolan è ancora parecchio incerto, e oltre alle avance del Torino ci saranno da cosiderare anche le intenzioni dell’Inter, ed in particolare di Conte. Il centrocampista belga potrebbe risultare davvero molto utile, e pertanto non è da escludere un vero e proprio muro da parte di tecnico e dirigenza per la sua eventuale cessione.