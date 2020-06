Calciomercato Inter, Lautaro vuole il Barcellona: pronta la richiesta di cessione

Calciomercato Inter: Lautaro sta spingendo per essere ceduto ai blaugrana

Calcio Mercato Inter Lautaro | Un mercato in continua evoluzione quello di Serie A, che sta vedendo in questi giorni dei continui movimenti da parte delle principali big. L’Inter in particolare si sta attivando sia per i colpi in entrata che quelli in uscita, con Ausilio e Marotta che vorrebbe accontentare Conte, ma che dall’altra parte cercheranno di trattenere qualche gioiello. In cima alla lista dei partenti c’è sicuramente anche Lautaro Martinez, continuamente sondato dal Barcellona, e squadra dei suoi sogni: giocare con Messi è una tentazione troppo grande, quasi impossibile da rifiutare.

Ebbene proprio a proposito di questo pare ci siano delle novità: l’attaccante nerazzurro starebbe infatti spingendo per la cessione, tanto da mettere pressione al club di Milano. Stando a quanto riportato da Sport inoltre, sembra che a breve possa addirittura arrivare la richiesta pubblica per partire.

News Inter: Lautaro-Barcellona, c’è distanza economica

Lautaro vuole giocare nel Barcellona, e ormai il suo destino sembra essere segnato. “Sembra”, anche perchè per ora non è stato ancora raggiunto l’accordo economico tra le due parti. Ad oggi sembra essere tutto in stallo, con la sensazione però che a breve possa sbloccarsi la trattativa. Ci sarà da aspettare, con l’attaccante che spera.