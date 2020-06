Calciomercato Inter, Godin verso l’addio: Lione nuova pretendente

Calciomercato Inter: il Lione pensa a Godin

Calcio Mercato Inter Godin | La Serie A sta per ripartire, ma è fuori discussione che in questo periodo si parla anche e soprattutto di mercato. Le principali squadre del nostro campionato stanno cercando di gestire al meglio gli obiettivi per la prossima stagione, pensando ovvamente anche alle eventuali uscite. L’Inter si è dimostrata ancora una volta una delle più attive, e la sensazione è che qualcosa possa cambiare nella rosa attuale di Conte. Il tecnico nerazzurro ha subito avuto un impatto importante nelle gerarchie della squadra, e nel corso dell’annata sono variate tante cose, in primis i titolari.

Se all’inizio si pensava ad un inamovibilità da parte di Godin, adesso non si può certo confermare la tesi, anche perchè l’uruguaiano non si è mai riuscito ad esprimere al meglio in questa sua esperienza italiana. L’ex Atletico Madrid non ha rispettato le aspettative, e adesso si parla di un addio ormai scritto. A proposito di questo c’è da segnalare l’arrivo di una nuova pretendente: il Lione, interessato seriamente al difensore. A riportarlo è RMC Sport.

Godin-Lione: c’è un ostacolo

Godin è nella lista obiettivi del Lione, ma la trattativa che lo vedrebbe trasferirsi ai transalpini, non è affatto semplice. L’ostacolo numero uno è rappresentato dall’ingaggio percepito dal centrale: la squadra francese infati non riuscirebbe a dargli garanzie in questo senso. Per ora è tutto in stallo, e non si può far altro che attendere.