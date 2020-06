Calciomercato Inter: Bellerin per la corsia, i dettagli

Inter, altro colpo dalla Premier League, Conte ha deciso, nel mirino Bellerin dell’Arsenal.

Calciomercato Inter: Bellerin può arrivare

Dopo aver puntato a gennaio su Young e Moses, Antonio Conte guarda ancora in Premier League per rinforzare la propria rosa. Questa volta i nerazzurri guardano in casa Arsenal e non per l’attaccante (all’Inter piace Aubameyang oltre che Lacazette) ma per il terzino destro.

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ tra gli obiettivi di mercato della dirigenza nerazzurra ci sarebbe Hector Bellerin. Lo spagnolo ha un contratto con l’Arsenal fino al 2023, ma potrebbe partire.

Il calciatore, infatti, teme di non essere il titolare inamovibile sulla destra. Quindi sarà importante capire quale ruolo gli verrà affidato dal tecnico Arteta.

Ultime Inter: Bellerin costa 30 milioni di euro

Il calciatore, quasi sempre utilizzato a Londra in una difesa a 4, nel corso della sua carriera ha messo in mostra le sue doti di spinta.

Classe 1995, Bellerin al momento ha un valore di mercato che supera i 30 milioni di euro. Conte lo conosce bene avendolo sfidato in Premier League, l’Inter potrebbe approfondire i discorsi all’apertura del mercato. Magari provando a prendere sulla corsia opposta uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, osservati speciali sempre in Inghilterra ma in casa Chelsea. Insomma, per una squadra più fisica, Conte continua a guardare in Inghilterra.