Calciomercato Fiorentina: per Chiesa è corsa a 4

Fiorentina, Chiesa partirà in estate? Sul calciatore ci sono 4 squadre in vista dell’estate solo in Italia.

Adesso è Federico Chiesa che dovrebbe inviare un segnale alla dirigenza per restare. Come riportato da Tuttosport, il calciatore potrebbe parlare anche a modo suo, con la lingua universale del gol.

A pochi giorni dalla ripresa il suo futuro resta incerto. Sul calciatore ci sono diverse squadre. Prima lo cercano in Inghilterra, dove si sussurra che lo United sia pronto a mettere sul tavolo oltre 60 milioni di euro.

L’esterno, in Italia, è l’oggetto del desiderio di tutti. Sul talento viola ci sono in primis Juventus e Inter, ma occhio anche al Napoli alla Roma. Commisso, che pure in occasione del suo primo compleanno alla guida del club ha ribadito che non ci saranno preclusioni alla sua cessione, potrebbe accontentarlo se chiedesse la cessione ma alle sue condizioni.

Mercato Fiorentina: serve la giusta offerta

Chiesa si vende, certo, ma alla giusta cifra e con una richiesta ben precisa da parte del diretto interessato. Se sarà il calciatore a chiedere di andar via, allora il ds Pradé troverà una soluzione. Il rapporto, anche con papà Enrico è consolidato: entrambe le parti sanno di dover agire per il bene del club e questo rasserena il finale di stagione.