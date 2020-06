Calciomercato Fiorentina Esposito Inter | Il futuro di Sebastiano Esposito è meno stabile del previsto. Sono in corso vari incontri con il suo entourage per il rinnovo contrattuale, da firmare dopo il compimento della maggiore età (2 luglio). Ad oggi c’è molta distanza tra domanda e offerta che porta a considerare anche nuove strade nel futuro del giovanissimo attaccante di Castellammare di Stabia.

Inter, Esposito può partire

La fase di stand-by con l’Inter ha risvegliato l’interesse di alcuni club italiani, pronti a fiondarsi sull’attaccante classe 2002, designato come uno dei craque dei prossimi anni. Nei giorni scorsi c’è stato un primo sondaggio dell’Atalanta per capire le possibilità dell’affare ma l’Inter ha risposto con un due di picche. La volontà di Zhang e Marotta è quella di trattenere il giovanissimo attaccante, che si è dimostrato già molto importante nelle gerarchie di Antonio Conte. Ha sostituito molto bene sia Lautaro Martinez che Romelu Lukaku quando è stato chiamato in causa e i nerazzurri vorrebbero blindarlo.

Calciomercato Inter, Esposito inserito nell’affare Chiesa?

Nelle ultime ore si è inserita anche la Fiorentina nella corsa ad Esposito per continuare il percorso di rifondazione della squadra, partendo dai giovani. Secondo Tuttosport, i viola sarebbero pronti ad offrire ad Esposito la possibilità di diventare sempre più importante e prendere in mano le redini del proprio destino. L’Inter, però, sembra intenzionata a non cedere o cercare di inserire il giovane attaccante nell’affare che porterebbe Federico Chiesa in nerazzurro.