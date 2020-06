Bundesliga: occasioni di mercato, ecco chi ha il contratto in scadenza nel 2021

Calciomercato, i contratti in scadenza nel 2021 sono una grande opportunità. Anche in Germania, oltre che in Italia, sono diversi i campioni che andranno in scadenza tra solo un anno.

Bundesliga: contratti in scadenza nel 2021

Questo significa che in estate le società tedesche saranno costrette alla cessione, o a rinnovare, per non perdere questi calciatori a fine anno. Una bella opportunità per risparmiare qualcosa.

Contratti in scadenza nel 2021

In Germania il panorama offre incredibili campioni o stelline pronte ad esplodere. Regna il Bayern Monaco.

In scadenza sono in tanti. Il miglior calciatore è probabilmente il terzino sinistro austriaco David Alaba. Il difensore piace a parecchi club ma i tedeschi vorrebbero rinnovare il suo contratto. Occhio alle offerte dall’Italia da parte di due big.

Occhio anche a Thiago. Il centrocampista spagnolo, prelevato dal Barcellona per oltre 40 milioni, potrebbe lasciare la Germania per giocare in Premier o tornare in Liga.

Attenzione anche agli esperti Javi Martinez e Neuer. Per il centrocampista, probabile che il contratto finisca senza rinnovo. Neuer, invece, nonostante l’età sta dimostrando di essere affidabile ed i bavaresi potrebbero convincersi a tenerlo.

Interessanti anche in nomi di Upamecano e Klostermann. Calciatori del Lipisa in ascesa. Il francese, in particolare, vale oltre 50 milioni ed è sotto osservazione da parte di tanti club. Per questo il centrale potrebbe essere ceduto in estate. Il terzino, invece, potrebbe anche restare visto che ha meno mercato.

In uscita anche Kampl. Il centrocampista a Lipisa non è un titolare indiscusso dato l’abbondanza in mezzo al campo.

Altra occasione è anche il laterale sinistro Wendell. Il difensore milita nel Bayer Leverkusen ed è seguito da tempo da parecchi club, anche italiani.

Antonio Lauro