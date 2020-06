Il bollettino della Protezione Civile di oggi venerdì 12 giugno

Il consueto bollettino della Protezione Civile guidata da Angelo Borrelli sta per essere diramato: monitorare l’andamento della curva epidemiologica diventa di importanza cruciale, alla vigilia dell’inizio della Fase 3.

I dati della Protezione Civile di oggi

Questa sera, ore 22.00, si ritornerà finalmente al calcio giocato anche in Italia: di scena Juventus e Milan, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’emergenza sanitaria al momento è contenuta, e quindi il pallone può tornare a rotolare. Da qualche istante è anche arrivata la notizia che anche in caso di un positivo in Serie A, non sarà tutta la squadra a finire in quarantena: un appiglio sul quale poggiano le speranze di finire il campionato senza playoff o peggio ancora con l’applicazione del famoso algoritmo.

Per quanto riguarda i dati di oggi, i nuovi positivi sono 393 ed il 70% di questi risiede nella Lombardia. Continua quindi l’andamento a doppia velocità del virus, che ha colpito particolarmente la Regione guidata da Attilio Fontana.

