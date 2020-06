Serie A, partite in chiaro: Sky e Spadafora, si va verso l’accordo

Serie A, il calcio in chiaro: c’è l’accordo tra Spadafora e Sky. Partite visibili a tutti, ecco quali saranno

Serie A – Partite in chiaro | Arrivano nuovi e importantissimi aggiornamenti, che riguardano la situazione legata alle partite della Serie A. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si è dato battaglia per lunghi mesi, sulla questione stessa. Ed ecco, stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata una vera e propria apertura da parte di Sky, attraverso l’amministratore delegato della stessa emittente satellitare, Maximo Ibarra. Si va verso l’accordo. Di seguito, il possibile programma per le partite di calcio in TV.

Ultime Serie A, il programma sulle partite in chiaro

Per i nostalgici, quello che segue, è un programma che richiama un po’ quello che era il format di “90° minuto”, trasmissione iconica del calcio italiano. Ebbene sì, l’idea sarebbe quella di trasmettere, al fischio finale, gli highlights da ogni campo, accompagnate da interviste e approfondimenti, in chiaro per tutti. E, non solo. La possibilità che lascerebbe Sky, sarebbe quella di offrire una visione in chiaro della Serie A di due o tre partite a giornata, per le prime due giornate, dopo la ripresa. Rai e Mediaset, inoltre, sembrano d’accordo. Ma è su quei canali che andranno trasmesse le immagini degli highlights, per permettere ai tifosi di vedere e conoscere i risultati da ogni campo.