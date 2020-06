Serie A Quarantena CTS | La Serie A si appresta a ripartire e nonostante la volontà di proseguire e terminare il campionato, la Federcalcio ha stabilito anche i criteri con cui decidere le classifiche in caso di nuovo stop. La positività di un calciatore, ad oggi, porterebbe tutta la squadra in quarantena all’interno del centro sportivo e solo dopo due settimane e ripetuti tamponi, in caso di negatività, si tornerà a parlare di calcio.

Serie A, Vannicelli (CTS): “Quarantena evitabile, ecco come”

Le varie parti in gioco, però, stanno cercando la soluzione migliore per evitare tale ipostesi che significherebbe stop definitivo al campionato. Di questo ne ha parlato anche Roberto Vannicelli, membro della sezione sport del Comitato Tecnico Scientifico, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“La possibile soluzione è fare tamponi molto ravvicinati per tutti gli addetti, al massimo uno ogni 48 ore. In questo modo ci sarà un abbattimento del rischio molto drastico. Un guarito può rientrare in gruppo, anche se non passano 14 giorni, possiamo pensarlo. Oltre ai tamponi ravvicinati, si può pensare di allontanare subito il positivo mentre l’intera squadra è sottoposta al tampone: se è negativa, il gioco è fatto. In 96 ore si potrebbe chiudere tutto. Spero che questa soluzione possa essere adottata perché sarebbe un’ottima iniezione di fiducia per una ripresa alla quasi normalità”.

Vannicelli: “Stadi? Difficile riaprirli in questa stagione”

Roberto Vannicelli, poi, si è soffermato sulla riapertura degli stadi.

“Non c’è possibilità di una riapertura totale prima della fine di questa stagione. Forse solo per un numero molto ristretto: in uno stadio di 30mila, magari potrà entrarne un terzo”.