Serie A, Conte: “Firmato il DPCM, ecco cosa dico sul calcio”

Serie A, Conte: “Firmato il DPCM, da domani si va in campo”

Ultime Serie A | Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha ormai dato il semaforo vede. E’ ora ufficiale, domani si giocherà la la Coppa Italia. In programma (Juventus-Milan) e sabato (Napoli-Inter). Il Premier è in conferenza stampa da Palazzo Chigi e ha confermato il nuovo DPCM, nel quale c’è anche la norma per far riprendere campionato e coppa.

Ultime Conte: le parole del Premier

Il tanto atteso annuncio è arrivato in serata dalla sede del Governo:

“Questa sera ho appena firmato un nuovo DPCM. Dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse. Si giocherà anche la Coppa Italia di calcio. Comunque senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli che sono stati emanati dalle rispettive federazioni sportive, si scenderà in campo.

Gli stadi vuoti sono un obbligo per prevenire ovviamente le occasioni di contagio. Dal 25 giugno riprendono gli sport di contatto, o meglio possono riprendere anche gli sport dove gli individui potrebbero più facilmente contagiaris.