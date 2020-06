Serie A, Gravina: “Voglio ridurre i giorni della quarantena”

Dopo 3 mesi di stop il calcio italiano è pronto per la ripartenza. Tra poco più di 24 ore, infatti, ci sarà Juventus- Milan, la prima semifinale di Coppa Italia, che anticipa il ricco programma del campionato. Il tutto è stato possibile grazie al lavoro del presidente della Figc Gravina, che sta cercando di ridurre i giorni della previsti dal protocollo

Serie A, le parole di Gravina

Il protocollo prevede 14 giorni di quarantena per tutti i membri della squadra nel caso in cui ci sia un caso positivo. A parlare di questo tema è stato il presidente della Figc Gravina, intervenuto all’evento “Maratona Sport, idee per il post Covid-19” sul sito di elevensports.it: “La misura è molto severa. L’andamento della curva epidemiologica testimonia il miglioramento della situazione. Da molto tempo c’è un trend positivo. Se i dati verranno confermati, chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di rivedere la norma. La ripresa? Siamo molto felici, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nonostante diverse difficoltà. Siamo consapevoli del rischio, ma mi auguro che non ci sia la beffa di doverci fermare di nuovo”.

Gravina: “Siamo stati gli unici a proporre un Fondo Salva Calcio”

Gravina ha parlato anche dell’istituzione del Fondo Salva Calcio per sostenere società, calciatori e tecnici e del rapporto con Spadafora:“Siamo sempre criticati, ma in Europa nessuno ha adottato questa misura. Spadafora? Il rapporto è molto buono. L’ho sentito ieri sera per proporre alcune modifiche sulla leggi riguardanti il semi-professionismo e il problema dei lavoratori subordinati. E’ assurdo indicare gli atleti con questo termine”.