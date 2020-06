Wanda Nara: “Icardi al PSG? Avevamo già dato la nostra parola”

Notizie: Wanda Nara sul trasferimento di Icardi al PSG

Notizie Wanda Nara Icardi | Il mercato europeo non si è mai fermato, nemmeno di fronte alla pandemia. Le principali squadre dei migliori campionati hanno infatto portato avanti tantissime operazioni, e nel corso di questi mesi di stallo, alcune sono anche andate in porto. E’ il caso dell’affare Mauro Icardi, passato ufficialmente dall’Inter al PSG per 50 milioni più bonus. Una trattativa che era nell’aria, così come il suo abbandono alla Serie A. Il clima teso in casa nerazzurra era diventato insostenibile, e l’impatto avuto dall’argentino con la Ligue 1, è stato senza dubbio devastante. A svelare qualche retroscena ci ha pensato la moglie-agente dell’attaccante, la quale ha parlato alla rivista Gente:

“Icardi al PSG? Avevamo già dato la nostra parola, il club sapeve le nostre intenzioni. Trattativa particolare, anche perchè avvenuta nel periodo di emergenza Coronavirus. Sicuramente sarà una nuova vita a Parigi, ma non lasceremo le nostre tre case a Milano”.

Icardi: Parigi per rinascere

L’ultimo periodo di Icardi all’Inter non è stato affatto felice, complice anche dei continui avvenimenti burrascosi che hanno creato una crepa evidente nei rapporti giocatore-club. Ora una nuova vita ed esperienza a Parigi, dove in poco tempo è riuscito a conquistare la fiducia di tutti, Tuchel e giocatori compresi. L’Inter è un lontano ricordo, comunque indelebile.