Notizie Roma, Pallotta: “Soddisfatti di Foseca”

Ultime Roma | James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato del futuro di Fonseca nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale del club capitolino.

Le parole di Fonseca

Tecnico?

“Non potrei essere più felice di Fonseca. Saremo un club fortunato se Paulo rimarrà al Club per tanto tempo. È incredibilmente intelligente, ha un approccio davvero innovativo, piace a tutti e ha dimostrato tanta maturità. Ha un ottimo rapporto con il gruppo ed i dirigenti Guido Fienga, con Manolo Zubiria e con tutto lo staff”.

Scelta?

“Non dimentichiamoci che, nonostante in questa settimana cada il primo anniversario dalla sua firma, non è stato una stagione in A. Si è trasferito in un nuovo paese, ha imparato una nuova lingua e si è preso la responsabilità di allenare questa squadra, cosa non da tutti”.

Futuro?

“Non credo di averlo mai sentito inventare una scusa. Non cerca giustificazioni quando le cose vanno storto. Affronta le battute d’arresto, i problemi e le tribolazioni con una grandissima maturità”.

Ripartenza?