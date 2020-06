Notizie Roma, Fonseca: “Zaniolo? Potrebbe giocare da luglio”

Ultime Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa la sito ufficiale del club capitolino:

Le parole di Paulo Fonseca

Primo anno?

“Arrivavo in un grande Club, ero molto motivato e c’era tanto entusiasmo. La passione dei tifosi giallorossi la conoscevo già a distanza, ora ho passato diversi momenti felici insieme. Oggi mi sento totalmente integrato nella Roma e mi piace perche qui è come una famiglia”.

Dzeko?

“Io ho sempre creduto nella permanenza di Edin. In quel momento c’era la possibilità di una sua uscita, ma ho parlato con lui ed ho capito che poteva rimanere. Si vedeva dal lavoro sul campo, si allenava ogni giorno con professionalità e impegno”.

Prossima gara?

“Metteremo in campo quello che abbiamo preparato, dimostreremo che siamo uniti. Eravamo sotto di un uomo, lottammo fino a vincere 4-0. Fu davvero una bella Roma”.

Turnover?

“Sicuramente. Con una tale densità di impegni non è semplice mantenere gli stessi ragazzi sul campo, non ci sono alternative, giocheranno tutti”.

5 sostituzioni?

“In questo momento sì. Ora è importante, basta vedere quanti infortunati ci sono stati in Germania nelle prime sfide. Si giocherà anche in un mese dove in Italia fa caldo, era obbligatorio”.

Zaniolo?

“Non sta lavorando con la squadra, ma è vicino al rientro. Si è ripreso prima di quanto speravamo, ma non serve anticipare i tempi. Nelle prime sfide non lo impiegheremo, ma da luglio potrebbe andare già in campo”