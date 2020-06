Monza, Berlusconi: “Spero ancora in Kakà nel mio Monza”

Silvio Berlusconi ha rilasciato un’intervista a ‘Il cittadino‘ ed ha parlato di alcuni retroscena riguardanti il mercato del Monza

Monza, Berlusconi: “Sarà un grande stagione in B“

Dopo la fresca promozione in Serie B, Silvio Berlusconi non intende smettere di sognare e promette ai suoi tifosi di costruire un grande Monza nella prossima stagione. In una recente intervista a ‘Il Cittadino” ha così dichiarato: “Costruiremo una grande squadra per affrontare il prossimo campionato di Serie B, ma per la promozione sarà dura perché ci saranno tante squadre fortissime.

Ho provato a convincere Kakà, Suso ed Ibrahimovic a venire al Monza. Il più vicino al club? Sicuramente Kakà, ma a causa dei suoi motivi familiari è rimasto in Brasile. Non è ancora detta l’ultima parola“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: Daniel Maldini al Monza, Berlusconi conferma

Berlusconi: “Serie A? Presto per dirlo“

Invece a ‘TeleLombardia‘ ha rilasciato queste dichiarazioni: “Come ho vissuto questa promozione? In famiglia. Ho brindato con mia figlia visto che non possiamo fare feste pubbliche. E’ stata una gioia immensa. Tutto merito del mister Brocchi, dei giocatori e di Galliani che è sempre stato vicino alla squadra. Merito anche mio che ho sempre spronato i miei uomini. Serie A? Magari, ancora molto presto per dirlo. La cosa sicura è che stiamo costruendo un grande Monza. Diremo la nostra sul campo. L’obiettivo è di acquistare i migliori della B ma anche dalla Serie C. Opteremo per 4-5 rinforzi“.