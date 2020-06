Mercato Roma, il futuro di Under resta in bilico

La Roma lavora sul campo in vista della ripresa del campionato, ma allo stesso tempo a tenere banco sono le questioni legate al mercato. Nella lista dei possibili partenti c’è sicuramente Cenzig Under, seguito da diverse squadre.

La Roma vuole cedere Under

La prima a presentare un’offerta per Under è stata la Juventus che ha proposto alla Roma uno scambio con Romero. La proposta non soddisfa i giallorossi che cercheranno in tutti i modi di incassare 30 milioni di euro, che sarebbero vitali per il bilancio della società. Secondo quanto riferito dalla Repubblica sulle tracce del turco ci sono anche il Napoli, il Lipsia, il Bayern Monaco, il Tottenham e l’Arsenal.

La speranza dei capitolini è che qualcuno di questi club possa presentare l’offerta giusta. Under ha un contratto in scadenza nel 2023, con un ingaggio di 1,6 milioni più bonus. Troppi per le casse della società che nella prossima sessione estiva vuole ridurre il totale degli ingaggi della rosa. L’esterno classe ’97 inoltre è reduce da una stagione non positiva e con il ritorno di Zaniolo e l’acquisto di Perez, potrebbe trovare meno spazio.

Ultime Roma, la strategia per risanare il bilancio

Si prospetta, dunque, l’ennesima rivoluzione per la Roma nella prossima sessione di mercato. Nei scorsi giorni, infatti, il direttore sportivo Petrachi, in un’intervista a Sky Sport, ha dichiarato che gli unici giocatori cedibili sono Pellegrini e Zaniolo. L’obiettivo resta quello di riuscire ad incassare dalle cessioni e di acquistare ma alle cifre giuste. La necessità primaria è quella di risanare il bilancio.