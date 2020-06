Mercato Juventus, Van de Beek può arrivare: l’Ajax ha trovato il sostituto

Mercato Juventus: Van de Beek si libera

Mercato Juventus Van de Beek | In Europa si pensa molto al mercato, e si pensa soprattutto a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Mentre i campionati si preparano alla ripresa, la maggior parte delle squadre punta a vari innesti, e a saperlo qualcosa sono le italiane. Queste ultime sono senza dubbio tra le più attive, con una Juventus che vorrebbe andare a puntellare soprattutto il reparto di centrocampo. Qualche innesto sarà obbligatorio, e oltre ai soliti nomi pare che ultimamente ne sia ritornato un altro di moda: Donny Van de Beek.

Il talentuoso centrocampista olandese è stato già seguito in passato, e nelle ultime ore è tornato in orbita bianconera. Stavolta però in maniera più concreta di qualche tempo fa: ora filtra più ottimismo, anche perchè a quanto pare l’Ajax ha dato il via libera per la sua partenza. I Lancieri hanno infatti pronto il sostituto, ovvero Klaassen. Questa la notizia riportato da Marca.

Colpo Van de Beek: tra concorrenza e prezzo

Van de Beek è uno dei talenti più apprezzati in Europa, ed è ovvio che il suo nome abbia attirato l’attenzione da parte di molti club. La Juventus dovrà infatti vedersela con United, Real Madrid, Inter ed altre ancora, per non parlare del suo prezzo. L’Ajax infatti potrebbe lasciarlo partire per non meno di 40-45 milioni di euro.