Champions League Lione Garcia Juventus | I campionati stanno per ripartire e con essi anche le competizioni europee. Alcune Leghe, però, hanno deciso di porre fine anticipatamente ai propri campionati e di assegnare titoli e retrocessioni. La Francia è stata uno dei primi Paesi a bloccare lo sport e rimandarlo a data da destinarsi: il PSG si è laureato ancora campione di Ligue 1 ma ci sarà ancora da giocare la Champions League.

Lione, Garcia: “Felici di tornare in campo, ora testa agli allenamenti”

Lione e PSG sono ancora in corsa per il titolo finale. Mentre i parigini hanno concluso gli ottavi di finale, battendo il Borussia Dortmund, qualificandosi per i quarti di finale, il Lione dovrà affrontare ancora il ritorno contro la Juventus. A Torino, la squadra di Rudi Garcia arriverà con un risultato di vantaggio dovuto alla vittoria per 1-0 in Francia. La Juventus avrà, dal suo canto, il vantaggio di essere più in forma e rodata rispetto ai francesi, disputando tutta la seconda parte di Serie A fino ad agosto (quando si giocherà la Champions). Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato della gara di ritorno, sottolineando alcuni aspetti molto interessanti.

“Siamo contenti di poterci allenare di nuovo, lo stop è stato molto lungo. In questi tre mesi i giocatori hanno lavorato individualmente, senza palla e lontano dal campo. Ora c’è entusiasmo e dobbiamo mantenerlo in vista della prossima stagione. Dobbiamo solo essere felici di stare insieme. Ci alleneremo sul piano atletico e tecnico, in piccoli gruppi di dieci”.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Depay può arrivare nella prossima stagione

Lione, Garcia avvisa la Juventus: “Il ritorno di Depay sarà fondamentale”

Il tecnico del Lione, ha paragonato la sua squadra alla Juventus e trovato punti di vantaggio e criticità in vista del ritorno degli ottavi.

“Avremo un deficit di dodici partite rispetto alla Juventus. Abbiamo ancora delle possibilità di giocare una Coppa europea la prossima stagione. Tousart ci mancherà. Ha dato tutto per il Lione, mettendo avanti sempre per il collettivo. Abbiamo però altre soluzioni. Il ritorno di Memphis Depay ci aiuterà molto“.