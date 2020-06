Coronavirus, da lunedì 15 giugno al via con le partite di calcetto

Non solo partite di calcetto. C’è il via libera per gli altri sport di contatto. Bisognerà aspettare ancora più di un mese però per la riapertura di discoteche.

Coronavirus, a breve la firma sul nuovo Dpcm di Conte

E’ quasi ufficiale. Da lunedì 15 giugno gli amanti delle partitelle di calcetto potranno riunirsi con gli amici per disputare le partite settimanali. Non solo: si potrà tornare a giocare a basket, pallavolo, pallanuoto e beachvolley, boxe e arti marziali. Questo prevede il nuovo Dpcm che il premier Conte firmerà a breve, dando inizio alla Fase 3. Gli sport di contatto possono finalmente ritornare.

Di seguito l’ordinanza: “A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentiti gli sport di contatto nelle regioni e province che abbiano accertato la compatibilità delle attività con l’andamento delle situazioni epidemiologiche nei rispettivi territori“.

Ok anche per sale giochi, sale scommesse e bingo. No alla riapertura delle discoteche

Da lunedì si potrà accedere anche alle sale bingo, scommesse e sale giochi. Buone notizie anche per i più piccoli che potranno accedere nei parchi e nelle ville, accompagnati da nonni, genitori o babysitter (sempre nel rispetto delle regole di distanziamento). Approvata la riapertura anche dei centri benessere e le terme. Dovranno ancora aspettare i gestori dei locali di discoteche e di sale da ballo: se ne riparlerà il 14 luglio e non più lunedì 15 giugno.