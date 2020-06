Coronavirus, Dele Alli squalificato per un video ironico sul Covid-19

A febbraio il giocatore postò un video dove prendeva in giro un uomo asiatico e il problema Coronavirus. A nulla sono servite le scuse, Dele Alli è stato squalificato.

Coronavirus, Dele Alli squalificato e multato

Non è piaciuta alla Football Association (Federazione calcistica inglese) un video postato (poi rimosso) a febbraio dal giovane centrocampista del Tottenham, Dele Alli. Su ‘Snapchat‘ infatti, il nazionale inglese, aveva pubblicato un video sul proprio canale dove derideva un uomo di origini asiatiche e il problema legato al Coronavirus.

La Premier League ha usato il pugno duro contro il calciatore: squalifica di una giornata (salterà il match contro il Manchester United) e multa di 50ooo sterline (quasi 60000 euro). In più il calciatore dovrà seguire un corso educativo obbligatorio.

Dele Alli si pente: “Scherzo di pessimo gusto. Mi scuso“

A nulla sono servite le scuse di Dele Alli che ha poi dichiarato: “Chiedo ancora scusa a tutte le persone che si sono sentite offese. Ammetto che era uno scherzo di pessimo gusto. Scherzare sul virus che ci ha colpito in maniera forte è stato vergognoso. Sono contento che la FA non abbia considerato il mio video come un inno al razzismo, proprio perché io in primis lo combatto in tutte le sue forme. Tutti noi dobbiamo essere consapevoli delle parole e delle azioni che utilizziamo e di come possono essere percepite dagli altri“.