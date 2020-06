Coppa Italia Coca Cola | La stagione del calcio italiano ripartirà dalla Coppa Italia. Domani scenderanno in campo Juventus e Milan per la prima semifinale di ritorno. Poi toccherà a Napoli e Inter sfidarsi per il secondo slot disponibile per la finale dell’Olimpico di Roma, in programma per mercoledì 17 alle 21.

Coppa Italia, addio a TIM: sarà Coca-Cola il nuovo sponsor

Ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto a quello che eravamo abituati a vedere oggi. In campo e fuori. Se quello principale riguarda l’assenza dei tifosi negli stadi, quello che meno risalterà all’occhio ma sarà fondamentale per le squadre e per la Lega Calcio, è il cambiamento di sponsor. La Lega Serie A, infatti, ha annunciato che sarà Coca-Cola il nuovo Title sponsor della Coppa Nazionale che assume così la denominazione di “Coppa Italia Coca-Cola”.

“Lega Serie A e Coca-Cola annunciano un importante accordo di partnership che partirà in occasione della Finale della Coppa Italia 2019/2020, in programma mercoledì 17 giugno 2020 allo Stadio Olimpico di Roma“.

Il comunicato della Lega Serie A

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha espresso con grande entusiasmo l’accordo con Coca-Cola.

“Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner. La partnership è la conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei 20 Club associati. La nostra competizione Nazionale, attraverso Coca-Cola, assumerà ancora più valore grazie anche alle tante iniziative di marketing e di comunicazione che realizzeremo in Finale sempre ispirate dai valori positivi del brand”.