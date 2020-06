Champions League: ecco dove si giocheranno tutte le gare

Ultime Champions League: Juve, Napoli e Atlanta avvisate, ecco dove si giocheranno le partite a fine agosto.

Prima di arrivare alla famosa Final Eright, Juventus-Lione si giocherà a Torino e Barcellona-Napoli a Barcellona.

Secondo quanto riportato da Sky, in vista del Comitato Esecutivo UEFA del prossimo 17 giugno che definirà il prosieguo della stagione a livello continentale, via sarebbe stata già tracciata.

Contrariamente a quanto riportato dalla Germania in mattinata, dovrebbe restare invariate le sedi delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le due partite coinvolgeranno due squadre italiane. Questo per non creare vantaggi e svantaggi. Ovviamente, per ora, confermata la disputa a porte chiuse.

Ultime Champions League: le finali

Continua a prendere corpo, poi, l’idea di giocare un torneo per assegnare la coppa. Dovrebbe essere una final eight per la Champions League.

La città definita potrebbe essere Lisbona. Concluso il programma degli ottavi di finale, la Champions proseguirebbe in una sede unica.

Trovano in questo caso conferme le indiscrezioni su Lisbona (nonostante la resistenza turca) come location per gli eventi. La capitale del Portogallo ospita due grande impianti: il Da Luz e l’Alvalade, rispettivamente casa di Benfica e Sporting.

In questi impianti si giocherebbero le partite dai quarti di finale alla finale. Discorso analogo per l’Europa League: conclusi gli ottavi di finale (in ballo ci sono anche Inter e Roma), si potrebbe andare in Germania.