Calciomercato Torino, Nainggolan diventa un obiettivo: sogno granata

Calciomercato Torino, idea Nainggolan: il centrocampista che serve per dare una ventata di esperienza ai granata

Calciomercato Torino – Nainggolan | Deve fare i conti con la situazione preoccupante di Daniele Baselli, la società granata. Il Torino perde il suo centrocampista, che sarà out per infortunio fino alla prossima stagione. Vengono fuori riflessioni dal mondo granata, con la società pronta ad investimenti importanti, per tornare nella parte di sinistra di classifica. All’inizio di questa complessa stagione, il Torino era partito dai preliminari di Europa League e, nel mirino della stessa società, c’è proprio l’idea di ritornare al più presto in Europa.

Ultime Torino, Nainggolan lascia l’Inter ma resta in Serie A: i granata fanno sul serio

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, tra le idee di mercato del nuovo ds, Davide Vagnati, ci sarebbe finito Radja Nainggolan. Il calciatore servirà a compiere dei passi importanti verso gli obiettivi che la società vuole prefissarsi, quella di ritornare in Europa per poi affermarsi. Il calciatore di proprietà dell’Inter, dovrebbe terminare la stagione a Cagliari per poi ritornare a Milano, ma solo di passaggio. Ci sarà da capire quale futuro spetterà allo stesso belga e, in attesa, il Torino avrebbe fatto più di qualche sondaggio. Sarebbe l’uomo d’esperienza da garantire maggiori successi al club granata, che non vede l’ora di rientrare tra le top del calcio italiano.