Calciomercato Napoli, Gattuso blindato da ADL: tra rinnovo e clausola

Calciomercato Napoli: De Laurentiis convinto da Gattuso, si pensa al rinnovo

Calcio Mercato Napoli Gattuso | La stagione del Napoli non si può certo dire sia stata facile, anzi. La squadra azzurra era partita molto bene sotto la guida di Carlo Ancelotti, ma in poco tempo l’annata ha rischiato di trasformarsi in un incubo, con risultati che non arrivavano e prestazioni per nulla all’altezza. A quel punto si è scelto l’esonero per il tecnico ex Milan, e al suo posto è subentrato Rino Gattuso.

Quest’ultimo è riuscito in poco tempo ha ridare linfa vitale ai suoi ragazzi, conquistando la fiducia da parte di tutti, De Laurentiis in primis. L’allenatore dei partenopei si è guadagnato anche il rinnovo, che stando a quanto riportato da Tuttosport, è un argomento prioritario dalle parti di Castel Volturno. Ma non è tutto: si parla infatti di un triennale da quasi 5 milioni di euro con una clausola rescissoria di 8.

De Laurentiis: totale fiducia in Gattuso

De Laurentiis stima Gattuso, e su questo di sicuro non c’erano dubbi. Non solo da un lato umano però, ma anche e soprattutto riguarda il suo operato. Il patron azzurro è infatti convinto delle potenzialità dell’allenatore, convinto che possa diventare in poco tempo uno dei migliori.