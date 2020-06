Calciomercato Napoli: occhi su Adeyemi, considerato l’erede di Haaland

Non solo Szoboszlai, il Napoli ha chiesto informazioni al Salisburgo per l’attaccante Karim-David Adeyemi, classe 2002 che piace anche al Milan.

Calciomercato Napoli, sondaggio per Adeyemi

Il Napoli pensa al futuro. Dopo aver chiesto informazioni alla società austriaca per il centrocampista Dominik Szoboszlai (giocatore su cui ha espresso interesse anche il Milan), il club azzurro ha parlato con la società austriaca di Karim-David Adeyemi. Classe 2002, in patria è considerato l’erede di Erling Haaland, un paragone mica male. Attaccante tedesco, è cresciuto nel settore giovanile del Forstenried, Bayern Monaco, Unterhaching e infine il Salisburgo.

Già nel giro della nazionale tedesca Under-17, la scorsa stagione è andato a farsi le ossa nella Serie B austriaca, con la maglia del Liefering dove è stato autore di 15 gol in 34 presenze. Il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, lo osserva molto attentamente. La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 14 milioni.

Mercato Napoli, gli azzurri seguono anche Boadu

Il Napoli prosegue e punta sulla linea verde. Secondo ‘Il Mattino‘ la società di De Laurentiis segue anche l’attaccante olandese Myron Boadu. Punta dell‘AZ Alkmaar ha già attirato l’interesse di parecchie squadre europee. Assistito da Mino Raiola, quest’anno il baby bomber è andato a segno in 20 occasioni in 38 partite, non male per un diciannovenne. Anche in questo caso il Napoli dovrà battere la concorrenza del Milan, molto interessato al giocatore che piace al futuro dirigente Ralf Rangnick.