Calciomercato Milan Theo Hernandez PSG | Il Milan potrebbe vivere una profonda rifondazione per la prossima stagione. Zlatan Ibrahimovic sembra ormai destinato all’addio definitivo, dopo l’ultimo scontro con Ivan Gazidis e il suo saluto a Milanello potrebbe portare, a catena, a quello di alcuni altri profili interessanti. Tra questi anche Gianluigi Donnarumma e Theo Hernandez, nel mirino dei top club europei.

Calciomercato Milan, occhi del PSG su Theo Hernandez

Il terzino franco-spagnolo è stato uno dei migliori calciatori del Milan nella stagione attuale. Ha impressionato per la sua forza di spinta e per la buona attitudine difensiva (ancora da migliorare, per certi versi). Il Milan ha trovato nel terzino ex Real Madrid un punto imprescindibile per la scalata verso la qualificazione all’Europa League e Stefano Pioli non può farne a meno.

Le ottime prestazioni, però, hanno attirato l’interesse del Paris Saint-Germain che sembrerebbe intenzionato all’assalto nel prossimo calciomercato per affidare la fascia sinistra ad uno dei migliori profili europei.

Leggi anche – Calciomercato Milan, si avvicina Depay: le ultime

Milan, c’è l’offerta del Paris per Theo Hernandez

Nonostante la volontà del Milan di trattenere Theo Hernandez, dalla Spagna insistono sul forte interesse di Leonardo. L’ex dirigente rossonero vorrebbe portare il francese al Parco dei Principi. Onda Cero si spinge anche oltre, sostenendo che ci sono stati dei contatti e che tutto lascerebbe presupporre che l’affare potrebbe andare in porto.