Calciomercato Milan, Ibrahimovic-Gazidis è scontro: addio più vicino

Calciomercato Milan: duro confronto tra Ibrahimovic e Gazidis

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan guarda al mercato, e pensa a come rivoluzionare la rosa nella prossima sessione. La stagione rossonera è stata ancora una volta condizionata dalla discontinuità di prestazioni e mancanza di risultati, proprio come era già accaduto in questi ultimi anni. E’ chiaro ed evidente di come ci sia bisogno di una svolta concreta, a partire dai punti fermi in rosa. I baluardi della squadra dovranno essere trattenuti, ma ovviamente si sono palesate diverse difficoltà. Soprattutto per Ibrahimovic la situazione è davvero appesa ad un filo, con lo svedese infortunato e che sta valutando di ritornare in patria per concludere la carriera.

Inoltre poco fa è giunta una notizia poco confortante: pare infatti che, stando a quanto riportato da Top Calcio 24, Ibrahimovic abbia avuto un duro confronto con Gazidis nella giornata di oggi. Uno scontro acceso, in cui Ibra ha voluto spiegare il suo disappunto verso il progetto giovani. Secondo l’attaccante questo modus operandi andrebbe in contrapposizione con il blasone del Diavolo.

Ibrahimovic duro: ora può andarsene

Si sa, Ibrahimovic non è uno che ci pensa due volte a cosa dire. Se poi ci mettiamo anche lo scenario già controverso di suo, allora ecco che può scoppiare un vero e proprio caso. Ora la punta svedese valuta l’addio ancora più di prima, e visti gli ultimi avvenimenti, non si può far altro che aspettarcelo.