Calciomercato Milan, Depay si avvicina: il Lione rivela il suo malcontento

Calciomercato Milan, Depay più vicino alla Serie A: preludio di addio al Lione?

Calciomercato Milan – Depay | Memphis potrebbe dire addio alla Ligue 1 e alla Francia. Dopo l’esperienza vissuta nel campionato transalpino che ha praticamente già chiuso i battenti, potrebbe già pensare alla sua prossima destinazione. C’è un club italiano che lo ha inserito nel taccuino, spingendolo più in alto tra i nomi per il calciomercato che verrà. E’ il Milan, quello che sarà di Ralf Rangnick, pronto a piazzare i primi colpi importanti per quella che sarà la sua gestione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic a Gazidis: “Perché ti fai vedere solo ora? Questo non è il mio Milan”

Ultime Milan, affare Depay: il piano dei rossoneri, potrebbe arrivare già nella prossima sessione di mercato

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, il Milan potrebbe approfittarne sulla questione che riguarda Memphis Depay e il Lione. Al margine di questa stagione, per stessa ammissione del ds Juninho Pernambucano, potrebbe concludersi l’avventura del calciatore olandese in terra francese. “Vorremmo tenerlo – dice l’ex calciatore, ora ds del Lione, in conferenza – ma vediamo quello che succede. Abbiamo parlato di rinnovo, ha un solo anno di contratto e scadrà nel 2021. Non so cosa succederà, purtroppo non possiamo sapere se lo possiamo trattenere, se riusciremo o meno a convincerlo”. Ed è proprio da qui che il Milan prenderà spunto, facendo leva sulla sua situazione contrattuale. Con la scadenza tra 12 mesi esatti, il Milan approfitterà per avanzare richieste economiche vantaggiose al Lione. Il club francese, infatti, potrebbe vedersi costretto ad abbassare le cifre economiche, per evitare di perderlo a zero nell’estate del 2021.