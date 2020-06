Calciomercato Lazio: Marusic pronto all’addio

Lazio, Marusic verso la cessione. Aspettando Milinkovic, il PSG stringe per il terzino Adam Marusic.

L’esterno biancoceleste ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Lazio.

Per questo motivo a fine anno il calciatore probabilmente saluterà i capitolini. Su di lui c’è da tempo il PSG, che forse potrebbe utilizzarlo come carta anche per avvicinarsi all’acquisto di Milinkovic-Savic.

Come riportato dal Corriere della Sera, il presidente della Lazio Claudio Lotito spera di incassare circa 20 milioni di euro dal suo addio. Una cifra considerevole che permetterebbe al patron biancoceleste di scrivere a bilancio una buona plusvalenza utile per agevolare un bilancio già sano.

Per il difensore il salto sarebbe super, anche da un punto di vista contrattuale. Il calciatore in Francia andrebbe ovviamente a guadagnare molto di più vista la politica contrattuale del presidente Al Khelaifi.

Ultime Lazio: Marusic da riserva a risorsa

Una buona notizia per la Lazio che potrebbe incassare tanto vendendo un calciatore considerato anche una riserva. Il titolare inamovibile della formazione di Simone Inzaghi sulla destra, infatti, è Lazzari. Vendendo la seconda scelta la Lazio potrebbe intervenire in altri settori del campo che più preoccupa l’allenatore come il centrocampo o la linea difensiva.