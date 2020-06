Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo: pronta l’offerta di Paratici

Calciomercato Juventus – Zaniolo | E’ tra i migliori giovani talenti dell’intero panorama mondiale e parliamo del centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, 60 milioni per Zaniolo: Paratici pronto all’assalto

Il classe ’99 finisce sul taccuino di mezza Europa e tra i diversi club che vorrebbero aggiudicarsi il suo talento, c’è sicuramente la Juventus. Il club giallorosso non vuole privarsi del proprio fuoriclasse, ma stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, si sarebbe registrato nella giornata dello scorso venerdì, un momento importante per il suo futuro. Ebbene sì, ci sarebbe stato qualche contatto tra le due società per parlare proprio del calciatore che ha messo nel mirino un presto recupero.

E’ chiaro, per portare via Zaniolo dalla Capitale, toccherà compiere un vero e proprio miracolo – calcisticamente parlando – sull’asse Roma-Torino. A lavoro c’è il CFO bianconero, Fabio Paratici, in contatto con il club giallorosso per capire quale soluzione trovare. Dalla società capitolina, la richiesta sembra chiara: 60 milioni subito. E’ da escludere l’ipotesi soldi + cartellino di qualche giocatore, perché la Roma avrebbe intenzione di monetizzare, in caso di cessione dello stesso calciatore. Il motivo riguarda il bilancio, che la Roma vuole tenere a posto con i propri conti. E il sacrificio di casa giallorossa, qualora dovesse venire a mancare in via ufficiale la qualificazione in Champions League, porterebbe il nome di Zaniolo.