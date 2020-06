Calciomercato Juventus: Thomas Partey ha la clausola

Calciomercato Juventus: Thomas Partey può arrivare a settembre

Ultime Juventus, Thomas Partey può lasciare l’Atletico Madrid. Come riportato dal Mirror il calciatore potrebbe andar via in estate ( o a settembre).

Sul contratto di Thomas Partey, inoltre, ci sarebbe una clausola rescissoria. A rivelare la presenza della cifra da pagare per liberarlo è stato lo stesso padre del calciatore al“Mirror”.

Partey senior ha parlato del futuro del giocatore rivelando il retroscena non da poco visto che il centrocampista classe ’93 è uno degli obiettivi di mercato per la prossima stagione della Juventus.

Ultime Juventus: la concorrenza è folta

Dunque la Juventus per prelevare il calciatore potrebbe evitare di passare per il club di appartenenza. Sul centrocampista ci sarebbe, inoltre, anche l’Inter ma occhio proprio alle diverse squadre di Premier League interessante al ragazzo.

Il giovane centrocampista, stando alle parole di Jacob Partey, potrebbe lasciare l’Atletico in estate :