Calciomercato Juventus, Rabiot e Rugani verso l’Arsenal: ecco le cifre

Calciomercato Juventus: pronta una doppia cessione per la Vecchia Signora

Calcio Mercato Juventus Rabiot Rugani | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane sono state tante le operazioni di cui si è parlato. La Juventus in particolare ne ha portate parecchie avanti, e non solo in entrata: occhio infatti anche a chi potrebbe partire, con più di qualche giocatore che ormai sembra destinato alla cessione. Tra questi c’è sicuramente Daniele Rugani, praticamente quasi mai utilizzato in questi ultimi anni, e che vorrebbe senza dubbio giocare di più e acquisire più minutaggio. L’ex Empoli andrà sicuramente via.

Discorso simile per Rabiot, il quale arrivato la scorsa estate, non è riuscito ad avere nessun tipo di impatto in bianconero: il suo scarso rendimento e qualche problema disciplinare di troppo lo stanno portando ad essere messo nella lista cedibili. Entrambi i giocatori sono accumunati non solo dallo stesso destino, ma anche dalla stessa squadra interessata, ovvero l’Arsenal. I Gunners ci stanno pensando chiaramente, e preparano un doppio colpo. Questa la notizia riportata da cm.com.

Ultime Juventus: Arsenal, affare da 47 milioni

L’Arsenal prepara l’assalto a Rugani e Rabiot, ed ecco le cifre per cui potrebbe chiudersi l’affare. La Juventus valuta Rugani sui 22 milioni di euro, mentre per Rabiot la squadra bianconera potrebbe benissimo accontentarsi di 25. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità sull’asse Torino-Londra.