Calciomercato Juventus, Pjanic-Arthur: svolta nella trattativa

Calciomercato Juventus, asse caldissimo quello Torino-Barcellona: Pjanic e Arthur potrebbero scambiarsi le casacche

Calciomercato Juventus – Pjanic Arthur | E’ rovente la pista che porta da Torino a Barcellona e viceversa. I due club sono in forte contatto, perché in casa blaugrana c’è un obiettivo per ben preciso che insegue la Juventus, così come la stessa società catalana, in casa bianconera. La situazione riguarda i due centrocampisti, Pjanic e Arthur, finiti rispettivamente nel mirino dei due club. Al momento sarebbero arrivati diversi rifiuti da parte del giocatore del Barça, che gradirebbe una permanenza in terra spagnola, ma è chiaro che tutto dipenderà dalle scelte della società e dal progetto in cui potrebbe essere escluse. Ciononostante, infatti, il Barcellona potrebbe insistere per la sua cessione, facendo un vero e proprio pressing sul brasiliano.

Notizie Juventus, il Barcellona ha un piano per convincere Arthur a partire

E’ lo scenario di calciomercato che raccontano i colleghi di Tuttosport, con dei ragionamenti in corso in casa catalana. Il Barcellona gradirebbe la cessione del proprio calciatore, per arrivare così agli obiettivi di mercato. La chiave di ogni cosa sarà l’incentivare, attraverso un vero e proprio bonus economico, la cessione del calciatore. La storia tra il centrocampista brasiliano e il club di Barcellona potrebbe concludersi con il triste epilogo con la società, ma lo stesso calciatore potrebbe dire ‘sì’, facendo contenti praticamente tutti. Sì, perché il Barcellona gradirebbe mettere le mani su Pjanic e anche De Sciglio, finito tra gli obiettivi di Bartomeu, così come la Juventus che si aggiudicherebbe lo stesso centrocampista brasiliano. La trattativa, ora, entra nel vivo.