Calciomercato Juventus, Havertz ancora nel mirino: 6 concorrenti da battere

Calciomercato Juventus: bianconeri pronti al maxi-duello per Havertz

Calcio Mercato Juventus Havertz | Il mercato europeo si infiamma sempre di più in questa fase di stagione, e soprattutto tra le big ci sono tanti movimenti in programma. In estate ci saranno tante sorprese, ed in particolare tanti colpi in canna da parte della Juventus. I bianconeri stanno lavorando parecchio, e in questi ultimi mesi sono spuntati fuori tanti nomi importanti. La strategia di puntare sui giovani ha sempre ripagato, e il club bianconero continuerà a lavorare su questo: tantissimi i talenti osservati, su tutti il solito Kai Havertz.

La sua però è una trattativa ovviamente difficile, anche perchè le sue prestazioni – comprese le ultime – hanno attirato continuamente l’attenzione da parte di tantissimi club. Ad oggi serve l’impresa per portarlo a Torino, ci sono ben 6 pretendenti pronte a dire la loro nell’affare: Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Barcellona, Bayern Monaco e Newcastle. Questa la notizia riportata da cm.it.

Juventus-Havertz: Chelsea in vantaggio?

Il futuro di Havertz è ancora tutto da scrivere, e la Juventus per ora non può far altro che restare alla finestra aspettando il momento giusto. Ad oggi però la corsa al tedesco vede una squadra su tutte in vantaggio: il Chelsea, scatenato in questo periodo.